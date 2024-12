Fonseca ammette: "Mi sta piacendo molto Musah lì. Questo modulo dà equilibrio"

Paulo Fonseca ha preparato molto bene la gara contro l'Empoli in cui i toscani sono stati spazzati via, senza mai tirare in porta, da uno dei Milan migliori della stagione. La squadra rossonera ha vinto 3-0 e ha giocato con grande consapevolezza. In conferenza stampa al termine della gara l'allenatore portoghese ha affrontato i temi relativi al match tra cui quello di Matteo Gabbia, freschissimo di rinnovo e ancora una volta tra i migliori in campo.

Musah esterno dà equilibrio?

"Mi sta piacendo molto Musah lì. L'Empoli gioca molte palle lunghe ed era importante avere questo ruolo per aiutare la squadra. Sono stato olto soddisfatto anche di come Chukwueze ha fatto questo ruolo, che è rientrato due volte in area a fare il quinto. Questo modulo ci dà equilibrio".