Fonseca con due ballottaggi difensivi in vista della Fiorentina

Paulo Fonseca continua e continuerà ad affidarsi alla squadra che ha vinto le ultime tre gare di campionato consecutive. Contro il Venezia, in realtà, Morata e Abraham non avevano giocato insieme ma il vero turning point dell'inizio di stagione pare essere stato proprio quando i due attaccanti hanno cominciato a giocare uno accanto all'altro dal derby in avanti. E sarà così anche a Firenze, quando il Milan domenica sera affronterà la Fiorentina al Franchi alle 20.45.

Se la formazione dovrebbe essere la stessa per modulo e suoi interpreti, ci sono effettivamente un paio di ballottaggi nella testa di Fonseca: entrambi riguardano i ruoli con maggiore disponibilità e scelta. Sulla fascia destra Davide Calabria è recuperato ed è in lotta con Emerson Royal che rimane comunque favorito per la titolarità. Stesso discorso per Fikayo Tomori che in questa fase precede nelle gerarchie Strahinja Pavlovic.