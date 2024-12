Fonseca: "Difensivamente siamo migliorati. A Bratislava è stata una partita particolare..."

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Stella Rossa, Paulo Fonseca ha dichiarato sul momento della squadra:

Come mai questo Milan con tanti alti e bassi tra Europa e Serie A?

"Sono partite totalmente diverse, ma anche in campionato siamo ogni giorno più vicini a quello che stiamo facendo in Champions League".

E' un Milan che deve puntare a fare sempre un gol in più degli avversari?

"Penso che negli ultimi tempi siamo migliorati molto difensivamente, non solo in Champions League ma anche in campionato. A Bratislava è stata una partita particolare, la squadra ha imparato molto difensivamente. Sono sicuro che domani staremo bene difensivamente perché la squadra sta molto meglio".