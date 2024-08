Fonseca: "Dobbiamo gestire la palla, ma nel secondo tempo non abbiamo voluto giocare"

vedi letture

Paulo Fonseca ai microfoni di DAZN commenta la prestazione dei rossoneri all'Olimpico:

"Abbiamo gestito bene la partita con la palla, penso che la squadra sia andata bene perché abbiamo controllato la partita con la palla. Nel secondo tempo è andata diversamente, abbiamo lasciato loro giocare. Capisco che sia un momento che non è positivo, magari nella loro testa i giocatori vogliono cercare di non prenderle. Dobbiamo gestire la partita con la palla ma nel secondo tempo non abbiamo voluto giocare".

Mancava un uomo a centrocampo?

"Per me non manca un giocatore in mezzo al campo. Non abbiamo rischiato più, questo è il problema. Quando le altre squadre pressano più alto dovrebbe essere più facile per noi".