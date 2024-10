Fonseca: "Domani Morata giocherà. Pavlovic? La coppia di centrali di adesso sta facendo bene"

Alla vigilia del match contro la Fiorentina, Paulo Fonseca ha parlato così in conferenza stampa di Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic:

Come stanno Morata e Pavlovic?

"Morata sta bene, è pronto per giocare. Giocherà domani. Per Pavlovic penso che è importante avere stabilità in difesa e penso che tanto Gabbia come Tomori hanno fatto bellissime partite.

Adesso Pavlovic deve continuare a lavorare, avrà delle opportunità. In questo momento la coppia di centrali sta facendo bene ed è importante continuare".