Fonseca e Ibrahimovic ieri hanno seguito il Milan Futuro. Oggi obiettivo primato

Vinto il derby, in casa Milan è il momento della grande unità d'intenti. Da registrare, sottolinea La Gazzetta dello Sport, la presenza di Paulo Fonseca e Zlatan Ibrahimovic allo stadio di Solbiate Arno. Ieri sera, il tecnico e il dirigente apicale del club rossonero hanno seguito dal vivo la gara del Milan Futuro, per la prima volta impegnato in quello che sarà lo stadio di casa nella nuova avventura in Serie C.

Fonseca e Ibrahimovic, insieme a Geoffrey Moncada, hanno seguito la vittoria dei giovani rossoneri, mentre dialogavano sempre in maniera fitta. Presenti anche il resto dello staff del tecnico lusitano, e ovviamente i dirigenti di riferimento della seconda squadra: il ds D'Ottavio, al quale è stata affidata in toto la gestione del Milan Futuro, come il responsabile del settore giovanile Enzo Vergine e Johan Kirowski.

Adesso, il pensiero torna ai grandi. Complice il calendario, questa sera il Milan può tornare primo in classifica in Serie A. Battendo il Lecce, infatti, i rossoneri aggancerebbero il Torino, in attesa ovviamente della gara che vedrà i granata di scena contro la Lazio - in casa - domenica all'ora di pranzo e di tutte le altre della sesta giornata. Il Milan capolista, sottolinea la rosea, non si vede dal 7 ottobre 2023.