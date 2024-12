Fonseca e il Milan, storia di un amore mai sbocciato: il bilancio e i numeri stagionali

Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Milan. Scelta arrivata nella tarda serata di ieri sera dopo il pareggio casalingo contro la Roma, al suo posto ecco Sérgio Conceição. Il bilancio di Fonseca in rossonero è una storia di pochi alti, ma decisamente fruttuosi come le vittorie nel derby e in Champions a Madrid, e tanti, troppi bassi con prestazioni non all'altezza.

IL BILANCIO DI FONSECA

8^ in classifica con 27 punti ottenuti e una partita da recuperare: 7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte con una media di 26 gol segnati e 19 subiti. In Champions League il percorso è diverso. Con due vittorie nelle ultime due gare contro Girona e Dinamo Zagabria, i rossoneri sarebbero certi di finire tra le prime 8: per ora lo score recita 4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte con un rendimento di 12 gol segnati e 9 gol subiti.