Fonseca e la moglie aderiscono alla campagna contro la violenza sulle donne

Paulo Fonseca, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto insieme alla moglie e questo messaggio: "Abbiamo voluto aderire alla campagna contro la violenza sulle donne e mostrare il nostro supporto a questa causa. Siamo vicini a tutte le donne vittime di violenza presente o passata. Lo sport dev’essere sempre un veicolo di messaggi ed esempi positivi. Ognuno di noi può e deve fare la sua parte".

Lega Serie A e WeWorld hanno rinnovato, anche quest’anno, il loro impegno promuovendo l’8ª edizione della propria Campagna di Sensibilizzazione Nazionale #UNROSSOALLAVIOLENZA, per opporsi e combattere ogni forma di violenza e sopruso, fisico e psicologico, nei confronti delle donne. In occasione della 13ª Giornata di Campionato, e in concomitanza con la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, tutti i campi della Serie A Enilive si coloreranno di rosso: il simbolo della campagna #unrossoallaviolenza, infatti, richiama il cartellino rosso per dare un forte segnale di vicinanza a tutte le donne vittime di abusi e sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, per combattere insieme la paura che vivono ogni giorno.