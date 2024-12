Fonseca e quel precedente che lo consolida sulla panchina del Milan

La trasferta di Verona potrebbe essere "fatale" per Paulo Fonseca, soprattutto nel momento in cui il Milan dovesse mancare ancora una volta l'appuntamento con la vittoria. Per questo motivo l'allenatore lusitano, così come la squadra, non si possono permettere un altro passo falso, anche se l'idea della dirigenza è comunque quella di continuare con l'ex Lille in panchina, considerato lo smisurato supporto di Ibrahimovic e Moncada al tecnico ed a tutta la sua area di competenza.

A confermare questo Il Corriere dello Sport, che questa mattina ha parlato di un precedente che consolida ancora di più la posizione di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera. Sul quotidiano si può infatti leggere che: "Lo hanno fatto con le ultime dichiarazioni pubbliche e lo hanno fatto, a mo’ di precedente, anche con Pioli nella passata stagione. Si era sempre in questo periodo, a cavallo dell’ultima trasferta prima di Natale, e il Milan lasciava l’”Arechi” di Salerno con un negativo 2-2, nel quale si erano visti gli usuali infortuni in serie, un gioco molto zoppicante e una squadra poca avvezza ad esserlo realmente; Cardinale e Furlani, però, decisero di confermare il tecnico di Parma. Non è da escludere che la stessa strategia possa essere replicata anche con Fonseca, nonostante la classifica del Milan pianga anche solo rispetto a quella di un anno fa".