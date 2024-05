Fonseca, entourage in contatto con il Milan per passaggi burocratici. Annuncio settimana prossima

Paulo Fonseca è pronto a diventare il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, con ogni probabilità, firmerà un biennale con opzione da 2.5 milioni a stagione, declinando non solo l'offerta di rinnovo del Lille con cui ha passato le ultime due stagioni (e ha riportato ai preliminari di Champions League) ma anche quella molto ricca del Marsiglia. Il blasone e la storia rossonera hanno stregato Fonseca che ha deciso di ritornare in Italia dopo l'esperienza incolore con la Roma.

Secondo quanto viene riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, in questi giorni ci sono contatti costanti tra il Milan e l'entourage di Fonseca per delineare tutti i passaggi burocratici della trattativa. La sensazione è che firma e annuncio possano arrivare nel corso della prossima settimana. Dunque si attenderà il termine della trasferta australiana del club rossonero: il 31 il Diavolo guidato da Daniele Bonera in panchina affronterà in amichevole la Roma a Perth.