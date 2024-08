Fonseca esalta Torriani: "Non ho dubbi che abbiamo un portiere per il futuro"

Lorenzo Torriani, giovane portiere rossonero, è stato il grande protagonista nella vittoria del Milan ai rigori contro il Barcellona a Baltimora. Nella conferenza stampa post-partita, Paulo Fonseca ha speso ovviamente belle parole per lui come riporta gazzetta.it: "Posso dirne solo grandi cose, non ho parole per lui.

Sportiello si è fatto male in hotel, Torriani ha giocato con grande personalità e coraggio. E' troppo presto ma non ho dubbi che abbiamo un portiere per il futuro. Questo portiere avrà un grande futuro".