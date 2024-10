Fonseca esclude Leao, Adani: "Allegri fece lo stesso con Vlahovic, che poi segnò"

Rafael Leao ancora in panchina, nel Milan che a breve sfiderà il Napoli. Una gestione, quella di Paulo Fonseca, che Daniele Adani apprezza, paragonandola - un po' a sorpresa - a quella di Massimiliano Allegri, al quale viene riconosciuto di aver contribuito, almeno con questa mossa, alla crescita di Dusan Vlahovic durante la sua gestione da allenatore della Juventus.

"Massimiliano Allegri cosa ha fatto con Vlahovic? L'ha messo in panchina - ha detto Adani durante l'ultima puntata di Viva El Futbol - Dusan è andato in panchina a Frosinone: è entrato e ha fatto il gol della vittoria. La Juve vince 2-1 quella partita, lui segna di testa il 2-1 e poi fa anche il 3-1 annullato.

Vlahovic, questo non è in discussione, ha un po' più di sangue di Leao: quando viene messo fuori, prende questa scelta come un insegnamento, un rispetto della squadra e un passaggio. Vlahovic l'ha presa bene: può migliorare, ha pregi e difetti, ma non si è fatto scappare l'opportunità data da una penalizzazione. Che era doverosa, Allegri l'ha fatta ed è stato bravo".