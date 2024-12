Fonseca: "Felice del ritorno di Bennacer, può essere importante in questa stagione"

vedi letture

Intervenuto così in conferenza stampa, l'allenatore del Milan Paulo Fonseca ha voluto commentare l'imminente partita di domani sera contro la Roma. Questo un estratto delle sue parole in conferenza a Milanello. Queste le sue parole sul rientro di Bennacer:

"Non lo so. So chi giocherà domani. Ma quello che posso dire molto onestamente che Bennacer non ha la condizione fisica per giocare titolare domani. Ma sono molto soddisfatto del ritorno di Bennacer. Lui è molto motivato, sta lavorando molto bene, sta portando alla squadra tanta energia, quello che io sento in questo momento è che può essere importante per la squadra, con la sua energia e la sua aggressività negli allenamenti: vedo una strada, con Bennacer che può essere importante per la nostra squadra in questa parte di stagione".