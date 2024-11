Fonseca: "Fiduciosi sul recupero di Bennacer. Lo stiamo aspettando per la seconda parte della stagione"

Paulo Fonseca ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni su Fofana e sul recupero di Bennacer:

Fofana può riposare domani visto che è diffidato?

"In questo momento non posso avere questo rischio di non usare Fofana. La prossima partita è la più importante. Mi aspetto che Fofana faccia una partita intelligente per non prendere il giallo. Quello che mi preoccupa non è Fofana in questo momento. Se sbaglia, sbaglia. Mi aspetto che gli altri non sbaglino in questo momento".

Siete tranquilli su Bennacer e sul suo stato fisico?

"Stiamo aspettando Bennacer nei prossimi tempi e recuperarlo per la seconda parte della stagione, può essere importante per noi. Siamo fiduciosi sul recupero di Bennacer".