Fonseca: "Fofana diffidato? Mi aspetto che faccia una partita intelligente per non prendere il giallo"

Queste le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa su Youssouf Fofana in vista della sfida di domani contro l'Empoli:

Fofana può riposare domani visto che è diffidato?

"In questo momento non posso avere questo rischio di non usare Fofana. La prossima partita è la più importante. Mi aspetto che Fofana faccia una partita intelligente per non prendere il giallo. Quello che mi preoccupa non è Fofana in questo momento. Se sbaglia, sbaglia. Mi aspetto che gli altri non sbaglino in questo momento".

DOVE VEDERE MILAN-EMPOLI

Data: sabato 30 novembre 2024

Ora: 18:00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it