Fonseca: "Ho un modo di difendere diverso rispetto a quello che aveva il Milan gli anni scorsi"

Dopo l'ufficialità arrivata quasi un mese fa e l'arrivo nella mattina di sabato, oggi finalmente Paulo Fonseca si presenta al mondo rossonero in conferenza stampa. Il tecnico portoghese parlerà direttamente dalla sala conferenze di Casa Milan, affiancato da Zlatan Ibrahimovic. Nel pomeriggio, quindi, il mister si sposterà al Centro Sportivo di Milanello dove, alle ore 17, dirigerà il suo primo allenamento alla guida del Diavolo.

Centrocampo: a due o a tre? Ha bisogno di un mediano difensivo? "Non voglio fare paragoni. Ho un modo di difendere diverso rispetto a quello che aveva il Milan gli anni scorsi. Per questo so che ho una tendenza, più qui in Italia, a fare uomo su uomo: penso che in qualche momento possiamo farlo ma io non sono un allenatore che fa in tutto il campo così. Cambierà l'approccio del mediano".