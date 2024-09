Fonseca in bilico: Sarri o Terzic, un gradino Conceiçao e Tudor. Sullo sfondo anche Allegri

La partita di domenica sarà lo spartiacque della stagione del Milan, qualsiasi sia il risultato finale. In caso di vittoria la formazione rossonera sarà in grado di ripartire con l'entusiasmo che solo un derby è in grado di darti, in caso contrario, invece, c'è il rischio del tracollo definitivo con tanto di esonero di Paulo Fonseca.

Stando a Tuttosport, però, l'impressione è che il futuro dell'allenatore portoghese sia già segnato, come conferma il fatto che la dirigenza milanista si sarebbe già messa alla ricerca di un (potenziale) sostituto. Nel corso delle ultime 24 ore i nomi di Sarri ed Edin Terzic sono quelli che più hanno scaldato la dirigenza rossonera, che comunque avrebbe anche altre soluzioni che starebbe valutando.

Su tutte Sergio Conceiçao, accostato alla panchina del Milan già quest'estate, ed Igor Tudor, che gode della stima (ed affetto) di Zlatan Ibrahimovic. infine, conclude il quotidiano, "rimane sullo sfondo anche Max Allegri, che tornerebbe volentieri al Milan, ma col quale non è scoccata la scintilla nei mesi scorsi (complice anche il rapporto non del tutto idilliaco con Ibrahimovic 13-14 anni fa). Ma Allegri è libero, dunque è nei ragionamenti della dirigenza rossonera".