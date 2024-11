Fonseca: "La squadra sta lavorando come squadra. Stiamo progredendo in tante cose"

Mister Paulo Fonseca ha parlato a Milan TV alla vigilia di Monza-Milan. Queste tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero prima della sfida dell’U-Power Stadium contro i Brianzoli.

La crescita: “Quello che è importante è guardare come la squadra sta giocando. Non solo la qualità del gioco, ma anche come lavorano insieme. Sento che la squadra sta lavorando come squadra. Con la palla, senza palla… Stiamo progredendo in tante cose. Non perdiamo palla facilmente come prima, la squadra capisce il momento della partita. È vero che dobbiamo migliorare difensivamente. Non è che concediamo tanto, ma abbiamo lasciato al Napoli, che non sbaglia, un’opportunità… Penso che anche difensivamente la squadra sia in crescita, corta e compatta. Questo per me è importante. È ovvio che la cosa più importante per tutti noi sono i risultati ma quando questo tipo di forma da parte della squadra crea fiducia per il futuro”.