Fonseca: "Leao titolare a Cagliari. Sarà una partita diversa per Rafa, avrà meno spazi di Madrid"

Paulo Fonseca, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così la prestazione di Rafael Leao contro il Real Madrid:

Domani Leao gioca?

"Sì, domani giocherà dal primo minuto. Ha fatto una buona partita. Io ho detto che poteva fare anche meglio e fare alcune decisioni migliori. Dobbiamo tutti capire che sarà una partita totalmente diversa per Rafa, con marcatura individuale, senza lo spazio avuto a Madrid. Sarà una partita diversa. Mi aspetto che Rafa possa stare allo stesso livello".

Si aspetta anche qualche gol in più da Leao?

"Sì. Rafa ha avuto quante situazioni negli ultimi 30 metri? 9-10 situazioni. Può migliorare nell'ultima scelta, e poi è chiaro per tutti può migliorare difensivamente. Dobbiamo continuare a lavorare con lui su queste cose che sono importanti per lui ma soprattutto per la squadra".

Leao come ha vissuto quando nelle settimane passate le panchine? Com'è il suo rapporto con lui?

"È buono ed è stato sempre buono. Non posso ovviamente dire tutto, ma noi allenatori cerchiamo di avere strategie differenti. Ho cercato di avere una strategia con Rafa, magari non è stata la migliore. Ora ho adottato un'altra strategia che pare avere avuto effetto. Ma non ho mai avuto problemi con Rafa. Ha avuto una reazione, che è quello che voglio. Mi aspetto che continui così. Se questi poi sono i risultati magari possiamo vedere di più Rafa in panchina (ride, ndr)".