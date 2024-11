Fonseca: "Loftus esterno come Musah? Non l'ho mai provato, Ruben ha altre caratteristiche"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Juventus, Paulo Fonseca ha dichiarato sulla sfida contro i bianconeri:

La Juve recupera contro l'Inter quando esce Vlahovic e non danno punti di riferimento. Si aspetta quella Juve lì?

"Sì. Mi piace molto la Juve. È una squadra a cui piace giocare, è totalmente diversa dall'anno scorso. Parliamo qui di Vlahovic ma penso che i giocatori più influenti sono gli esterni: questo è il loro principale pericolo".

Con l'Inter Morata sottopunta, col Real Musah a destra. C'è un'altra Fonsecata per domani?

"Non sto inventando niente di nuovo. Ovviamente dobbiamo fare attenzione alle caratteristiche della Juventus. Non sarà niente di nuovo (sorride, ndr)".

Anche Loftus-Cheek può giocare esterno come Musah?

"Onestamente non lo so, non l'ho provato. Penso che abbia caratteristiche per giocare al centro. Musah ha caratteristiche diverse, ha giocato varie volte sull'esterno, anche in nazionale".