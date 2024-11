Fonseca: "Non chiudo gli occhi davanti ai problemi difensivi. In ogni caso siamo la quinta difesa del campionato"

Paulo Fonseca, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il momento e i problemi difensivi del suo Milan:

Il termine più usato quando si parla di Milan è "equilibrio". Che possa essere la sintesi tra la fase difensiva di Milan-Juve e la fase difensiva di Slovan-Milan?

"Sono state due partite diverse con momenti difensivi diverse. Con lo Slovan più momenti di transizione. Stiamo lavorando su una cosa che per me è importante, non è che se si vince allora si chiude gli occhi: è quello che ho fatto questa settimana. È stato importante vincere a Bratislava e mi è piaciuto, ma abbiamo avuto problemi difensivi su cui non posso chiudere gli occhi. Abbiamo parlato anche per migliorare questa cosa".

È un problema di apprendimento? Cosa pensa i giocatori?

"A volte i problemi arrivano con le partite. Contro la Juve abbiamo lavorato tanto sull'organizzazione difensiva e la squadra ha fatto bene. Ora abbiamo avuto una squadra di transizione e abbiamo avuto problemi. Ma i giocatori capiscono. Ma in ogni caso siamo la quinta difesa del campionato, abbiamo preso tanti gol quanto l'Inter e la Lazio. Noi lavoriamo per migliorare, a volte sono cose che non sono tattiche. Il problema di Bratislava non è tattico, ma di lettura e momento individuale. Continuiamo a lavorarci, su lettura e tecnica individuale. I giocatori lo capiscono. È importante lavorare sul problema. Abbiamo vinto. Va tutto bene? No. Quando lavoriamo sul problema avuto in partita la squadra ha una risposta positiva".