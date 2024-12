Fonseca: "Non dobbiamo creare pressioni su Camarda: non deve avere obbligo di essere decisivo"

Alla vigilia della gara di campionato tra Milan e Genoa, 16esima giornata di Serie A e partita in cui il club rossonero celebrerà il suo 125° anniversario, ha preso la parola come di consueto il tecnico del Diavolo Paulo Fonseca per presentare la sfida contro il Grifone. Le sue parole.

Domani Camarda può trovare il primo gol davanti van Basten...

"Fai bene a farmi questa domanda, è importante dire una cosa. Dobbiamo lasciare crescere Camarda con equilibrio. Le aspettative e le pressioni per questi giovani non sono buone. Non dobbiamo creare pressione su Camarda: è un giocatore giovane ed equilibrato, lasciamolo così. Sono attento al suo lavoro e devo pensare bene al suo utilizzo: questi giovani devono giocare al momento giusto, non dobbiamo creargli pressione, non deve avere questo peso e obbligo di essere decisivo".