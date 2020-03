Fonseca, non ha senso fermare la A e giocare in Europa

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "C'è una cosa che è più importante del calcio ed è la salute delle persone. Ritengo che in questi giorni si prenderanno decisioni molto importanti e che non debbano essere prese solo dalle rispettive leghe, ma debbano essere prese insieme all'Uefa. Non possiamo fermare la Serie A e poi disputare Valencia-Atalanta, per esempio. Il coinvolgimento dell'Uefa sarà molto importante per tutti i campionati". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, sull'impatto dell'emergenza coronavirus nel mondo del calcio italiano e continentale. (ANSA).