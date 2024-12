Fonseca: "Ora l'Atalanta, sfida molto difficile. Giocheremo con coraggio e per vincere"

vedi letture

Paulo Fonseca ai microfoni di Milan TV dopo il netto successo per 6-1 contro il Sassuolo:

Sulla sfida contro l'Atalanta

"Adesso abbiamo una partita molto, molto difficile. Andiamo domani a iniziare a prepararla, ma l'Atalanta sta andando molto forte. Siamo in crescita, siamo forti e andremo a Bergamo per vincere la partita. Giocheremo con coraggio in una partita non facile da giocare".