Fonseca: "Pulisic trequartista? Mi è piaciuto vedere lui lì e Saelemaekers da terzino"

Dopo la vittoria ai rigori contro il Barcellona, Paulo Fonseca ha commentato così in conferenza stampa la prestazione di Christian Pulisic che ha giocato da trequartista: "Pulisic ha fatto una fantastica partita per me - riporta gazzetta.it -. Mi piace molto vederlo in questa posizione con grande partecipazione. Che cosa porta al Milan? Ha fatto una grande prima stagione, continuerà a essere molto importante, non ho dubbi.

Ha giocato da 10 nel primo tempo. Nel secondo abbiamo giocato senza punte, con Pulisic e Loftus come due numeri 10. Christian può giocare ovunque in attacco, è molto, molto intelligente. Mi è piaciuto vedere lui lì e Saelemaekers da terzino, oggi abbiamo cominciato con una struttura diversa in costruzione, più offensiva".