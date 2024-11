Fonseca: "Quello che fa Morata per la squadra è stato magnifico. L'uomo della partita"

Mister Paulo Fonseca ha parlato a Sky Sport al termine di Monza-Milan 0-1. Queste le sue dichiarazioni.

A fine anno quale sarà il giocatore con più gol? Morata lavora tanto su tutto il campo e poi arriva esausto in porta…

“Mi piace molto che parli di Morata, anche io voglio parlare di Morata. Ha avuto opportunità, se non le avesse avute sarei preoccupato. Ma quello che Morata fa per la squadra, come ha giocato, per me è stato magnifico. Senza dubbio è stato l’uomo della partita. Ha avuto occasioni per fare gol e non ha segnato, ma arriverà”.

Questo il tabellino di Monza-Milan di Serie A:

MONZA-MILAN 0-1

Marcatori: 43’ Reijnders.

LE FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni (dal 78’ Caprari); Pereira (dal 65’ D’Ambrosio), Bondo (dal 87’ Valoti), Bianco, Kyriakopoulos; Mota (dal 65’ Vignato), Maldini; Djuric (dal 78’ Maric). A disp.: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Birindelli, Pessina, Postiglione, Ciurria. All. Alessandro Nesta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano (dal 89’ Calabria), Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze (dal 81’ Loftus-Cheek), Pulisic (dal 89’ Musah), Okafor (dal 63’ Leao); Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Emerson Royal, Tomori, Abraham, Camarda. All. Paulo Fonseca

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Ammoniti: 47’ Morata, 53’ Djuric, 83’ Bondo.

Espulsi: 55’ Thiago Leal (vice Fonseca).

Recupero: 2' 1T, 5’ 2T.