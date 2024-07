Fonseca ritrova la Roma: quando giocherà il Milan contro i giallorossi

vedi letture

Nella giornata di ieri è stato sorteggiato il calendario della Serie A Enilive 2024/2025. Come sempre c'era grande attesa, specialmente nell'individuare partite importanti come big match o altri incontri particolari. Per Paulo Fonseca, per esempio, ci sarà il ritorno a Roma da avversario dopo le due stagioni in giallorosso. Anche se nella capitale il portoghese ci arriverà subito, alla terza giornata, per sfidare la Lazio. Per affrontare il suo passato, invece, Fonseca dovrà attendere la fine del girone d'andata e di quello di ritorno.

Nonostante il calendario asimmetrico, le sfide tra Milan e Roma sono state sorteggiate entrambe alla penultima giornata dei due gironi: l'andata si giocherà tra Natale e Capodanno a San Siro, mentre il ritorno è previsto per maggio allo Stadio Olimpico. Queste le date degli incontri tra rossoneri e giallorossi:

18^ giornata - Milan-Roma - 29 dicembre 2024

37^ giornata - Roma-Milan - 18 maggio 2025