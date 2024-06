Fonseca sarà annunciato entro la prossima settimana. Nessun stravolgimento tattico

Dopo lunghe settimane di nomi e attesa, finalmente la prossima settimana dovrebbe essere quella giusta per l'ufficializzazione di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. O almeno questo è quello che riporta stamattina il Corriere dello Sport. Il tecnico portoghese è stato salutato e ha salutato il Lille nei giorni scorsi e ora è pronto a cominciare la sua avventura sulla panchina rossonera come erede di Stefano Pioli. Una scelta molto forte della società a cui i tifosi rimproverano la mancanza di prontezza nell'andare su un tecnico con un curriculum più ghiotto.

In tutto questo, stando a quanto scrive il CorSport questa mattina, con l'arrivo di Fonseca a Milano, sponda rossonera, non ci saranno grossi stravolgimenti tattici. Ed è anche per questo che la dirigenza rossonera è già al lavoro su diversi profili per il mercato. Unita a questa motivazione c'è anche quella per cui l'allenatore portoghese è già in contatto con gli stati generali del Milan e di conseguenza già al lavoro su come poter migliorare la rosa.