Fonseca su Chukwueze: "Non è un problema di qualità, ma di fiducia. Ecco in cosa deve crescere"

Paulo Fonseca, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il momento che sta attraversando Samuel Chukwueze:

Chukwueze è penalizzato dalla forma di Pulisic o deve crescere per la sua idea di calcio?

"Ha fatto una prestagione molto buona, quando aveva spazio contro grandi squadre. Quando siamo arrivati qui, contro Torino e Lazio, penso che Chukwu non sia stato bene come nella prestagioni. Non è un problema di qualità, ma di fiducia.

Lui ha bisogno di prendere fiducia e giocare in questo contesto: in Serie A non ha spazio, deve fare movimenti nel tempo giusto, ha poco tempo per decidere. È entrato bene contro l'Inter, deve crescere in partite magari come quella di domani, senza spazio. Deve crescere in questo".