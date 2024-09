Fonseca su Pulisic: "Se me l'aspettavo così forte? Sì, è intelligente e può giocare in diverse posizioni"

Paulo Fonseca ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni su Christian Pulisic e sulla scelte in difesa:

Si aspettava un Pulisic così forte?

"Sì, me lo aspettavo. Può giocare in diverse posizioni, è intelligente. Me lo aspettavo".

Le prime cinque partite ci hanno detto che Tomori e Pavlovic è la coppia migliore in difesa visto che sono quelli che hanno giocato di più.

"Io ho gestito le tre partite. È vero che contro il Venezia non abbiamo subito gol, ma era una partita diversa. Col Liverpool era diverso, abbiamo preso gol da calci piazzati. Ho fiducia in tutti i miei difensori centrali. Ho la possibilità di scegliere in base al momento e all'avversario, ed è quello che farò".