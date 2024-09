Fonseca sul problema fisico di Morata: "Domani verrà convocato, ma non so se potrà giocare. Non voglio prendere rischi e perderlo per più tempo"

vedi letture

Queste le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa sul problema fisico di Alvaro Morata: "Vogliamo avere continuità, e per avere continuità vogliamo far giocare la stessa squadra. Abbiamo il dubbio Morata per domani, una contusione in allenamento gli ha causato una borsite. Abbiamo questo dubbio, vediamo domani".

Senza Morata si torna con un centrocampista al suo posto?

"Jovic non è un attaccante con caratteristiche per fare questo. Senza Morata ci saranno Loftus o Reijnders a fare questo ruolo".

Morata è in bilico per domani?

"È convocato, aspettiamo domani per vedere come sta ma in questo momento quello che posso dire è che è in dubbio. Non so se possiamo usarlo domani. Non voglio prendere rischi e perderlo per più tempo. Vediamo domani".