Fonseca sul suo Milan: "Adesso non manca niente. La squadra sta meglio di quanto credessi"

vedi letture

In merito alla sua squadra, Paulo Fonseca ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Cosa manca ancora in questa squadra?

"Adesso non manca niente. Non è tutto positivo, quando c'è un cambiamento c'è bisogno di tempo. Ma non dico cosa c'è da cambiare. Non siamo una squadra perfetta, siamo lontani dall'essere perfetti. Ma non voglio dire queste cose agli avversari. Sono cose molto chiare per me ma non voglio dare questo vantaggio agli avversari".

C'è qualcosa che invece è andato sorprendentemente bene?

"Sì, ho già detto che sono sorpreso per la forma dei giocatori e come sono stati aperti. Hanno lavorato e hanno cercato di fare quello che gli stiamo chiedendo. Hanno imparato in modo più veloce di quanto mi aspettassi. In questo momento la squadra sta meglio di quanto credessi".