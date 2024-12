Fonseca sull'Atalanta: "Squadra fortissima. Gasperini pioniere, ora tante squadre giocano come loro. Su CDK..."

Queste le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa sul match di domani contro l'Atalanta:

Arriva l'Atalanta, tutti la considerano una partita scomoda. Ma probabilmente è il miglior momento del Milan...

"Io penso che non è mai un buon momento per affrontare l'Atalanta (ride, ndr). Sì, siamo in crescita, la squadra ha fiducia. Sappiamo che affrontarli è sempre difficile, 8 vittorie nelle ultime 8 partite, hanno segnato 26 gol subendone solo 4. È una squadra fortissima. Sarà una partita difficilissima ma siamo pronti, abbiamo fiducia per giocare contro l'Atalanta".

Per un allenatore straniero cos'è l'Atalanta?

"Non si vedeva giocare una squadra così, uomo a uomo, da tanto tempo. Il calcio è come la vita: ciclico. Gasperini è stato pioniere a giocare così. Adesso tutti in Europa hanno la consapevolezza che è difficile affrontare squadre come l'Atalanta. Ci sono tante squadre che seguono lo stesso modello dell'Atalanta. L'altro giorno stavo guardando un articolo scritto in Germania, ci sono tante squadre che giocano così adesso. Il Bayern gioca così, lo Stoccarda anche... Hanno seguito le idee dell'Atalanta e di Gasperini. È un punto di riferimento a livello internazionale il loro modo di giocare".

Il Milan ritrova De Ketelaere, ex della partita...

"Magari si è adattato di più ad un modo diverso di giocare. Ma non voglio parlare dei giocatori dell'Atalanta, penso che la loro cosa più importante è il collettivo. E loro sono molto forti".