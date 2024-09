Fonseca super offensivo: il Milan giocherà con quattro attaccanti

Per rispondere alle critiche e alle voci di un possibile esonero in caso di nuovo risultato negativo, l'allenatore del Milan Paulo Fonseca sta preparando per il derby dei cambi tattici importanti. Sicuramente, come riportato da Sky Sport ieri sera e confermato da MilanNews.it, il portoghese inserirà due punte: infatti giocheranno insieme sia Alvaro Morata che Tammy Abraham. Per far questo verrà tolto un centrocampista e la scelta è ricaduta su Loftus-Cheek, con Reijnders e Fofana che scenderanno in campo in coppia.

La verità è che una formazione del genere, con Leao e Pulisic sugli esterni di un centrocampo a quattro, come suggerisce Tuttosport è più un 4-2-4 che un 4-4-2. Tutto, come sempre, verrà deciso dal campo ma è chiaro che Fonseca non vuole rintanarsi nella propria metà campo e anzi vuole aggredire la partita fin da subito. Anche la scelta dei terzini, Theo ed Emerson anch'essi molto offensivi, parla molto in questo senso.