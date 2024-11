Fonseca: "Theo miglior terzino sinistro del mondo. Se è stanco mentalmente? E' una questione di adattamento. Non commento le parole di Deschamps"

vedi letture

In merito al momento di Theo Hernandez, Paulo Fonseca ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Ha studiato un modo per rivitalizzare Theo?

"Theo è un grandissimo calciatore. Per me il miglior terzino sinistro del mondo, non ho dubbi. Penso che sia stata una questione di adattamento. Abbiamo parlato in questi giorni, sta imparando cose che sono importanti. Questa settimana mi è sembrato più concentrato e motivato che mai: un segnalo importante per vederlo al miglior livello".

Deschamps ha detto che Theo era stanco mentalmente e fisicamente. Ha capito il motivo di questa stanchezza mentale?

"Ho parlato con Theo. Onestamente non penso che sia stanchezza mentale. È una questione di adattamento. Non voglio commentare quello che ha detto Deschamps".