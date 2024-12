Fonseca: "Turnover? Se non gestiamo bene i giocatori potremmo avere dei problemi fisici e questo non lo vogliamo. Io ho fiducia in tutti"

vedi letture

In merito alle scelte di formazione per la sfida di Coppa Italia di domani contro il Sassuolo a San Siro, Paulo Fonseca ha spiegato ai microfoni di Milan TV:

Penserà alla gara di Bergamo di venerdì quando farà le sue scelte?

"Se non gestiamo bene la squadra e i giocatori potremmo avere dei problemi fisici e questo non lo vogliamo. Io ho fiducia in tutti i giocatori, ci sarà qualche cambio, ma sempre con l'obiettivo di vincere la partita".

Sui singoli ci può dire qualcosa?

"Maignan non ci sarà per un intervento ai denti. Anche Theo non ci sarà per una contusione al piede. Gli altri sono tutti pronti per giocare. Io metterò in campo una squadra per vincere".