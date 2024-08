Fonseca verso il Torino: "La prima partita è sempre difficile. Partita diversa rispetto alle amichevoli estive che abbiamo giocato"

Queste le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa sul match di domani contro il Torino: "La prima partita è sempre difficile. Il Torino è una squadra bravissima. L'allenatore lo conosco bene. Ha una linea difensiva da 5 giocatori, ha anche qualità con la palla. Abbiamo preparato bene la partita, vogliamo vincere. I giocatori sono motivati.

Sappiamo che sarà una partita diversa da quelle avute in questo periodo: City, Real e Barcellona non giocano come il Torino, il gioco non sarà così "aperto". Ci aspettiamo una squadra più difensiva che aspetta il contropiede, anche per caratteristiche loro. Una partita totalmente diversa".