Fonti interne smentiscono la tesi dell'Equipe. Tra vendor loan e Cda: l'assetto del nuovo Milan

© foto di AC Milan

Nei giorni scorsi il principale quotidiano francese L'Equipe aveva lanciato alcune indiscrezioni circa il passaggio di proprietà del Milan. Nello specifico dalla Francia si ipotizzava che Elliott, nella cessione, non avrebbe perso di fatto il controllo del club rossonero con la presenza maggioritaria all'interno del CdA della società e con un vendor loan tra i 200 e 550 milioni che gli avrebbe permesso di rimanere nel club con una quota azionaria significativa. Invece, come riportano sia la Gazzetta dello Sport che Il Giornale, fonti interne vicine alla vicenda smentiscono questa tesi. La proprietà Elliott non offrirà un vendor loan maggiore di 300 milioni che potrebbe stabilirsi anche sui 200, a un tasso di interesse del 7/7,5%. In più la famiglia Singer rimarrà nel CdA ma solamente con massimo due membri sui nove previsti. Di fatto il pallone, con il closing, passerà tra i piedi di Gerry Cardinale.