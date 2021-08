Footmercato - Il Milan aumenta l'offerta per Adli, ma manca ancora l'accordo col Bordeaux

Secondo quanto riferito da Santi Aouna di Footmercato non ci sarebbe ancora l'accordo tra il Milan e il Bordeaux per Yacine Adli. I rossoneri hanno migliorato l'offerta iniziale di 12 milioni più un percentuale sulla futura rivendita del giocatore, ma il club francese non ha ancora accettato.

️Concernant Yacine Adli 🇫🇷🇩🇿, pas encore d’accord entre #Bordeaux et #Milan. Les Rossoneri ont augmenté leur offre initiale qui était de 12M€ + 10% à la revente. #Bordeaux n’a pas encore accepté et discute toujours. https://t.co/H0U0QgQOX2 pic.twitter.com/LAJ8vBTbJQ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 20, 2021