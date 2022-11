Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, Footy Headlines fornisce nuovi dettagli su quella che sarà la terza maglia del Milan per la stagione 2023/24. Inizialmente le indiscrezioni volevano la predominanza di un blu e un rame ruggine, ma invece la divisa sarà rosa e blu, come dimostra l'immagine (nulla di ufficiale, il logo non verrà cambiato) in calce al pezzo.