Forbes, analizzati gli acquisti di Milan e Chelsea: i rossoneri si valorizzeranno più rapidamente

MilanNews.it

L’autorevole rivista americana Forbes, in un lungo articolo pubblicato sul proprio sito, ha analizzato i recenti cambi di proprietà di Milan e Chelsea. Il settimanale americano si è posto anche il quesito su chi, fra i due acquirenti, abbia fatto l’affare migliore. In particolare, è stato analizzato il percorso di RedBird, che in un biennio avrebbe quadruplicato il valore del Tolosa, portandolo dai venti milioni pagati per l'acquisto fino agli ottanta milioni di euro attuali. Forbes ha poi sottolineando il gran lavoro svolto da Elliott in ambito finanziario, un’azione mirata che ha permesso al Milan di tornare ad essere un club praticamente sano dal punto di vista economico. La rivista in conclusione ha affermato che i due club si valorizzeranno entrambi nel lungo periodo, puntando su una crescita più rapida dei rossoneri rispetto ai blues.