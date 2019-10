Forbes - Barnett è l'agente sportivo più potente. Mendes terzo

Forbes ha pubblicato la lista degli agenti sportivi che hanno guadagnato di più nel corso del 2019. Primo posto per Jonathan Barnett che ha, fra i propri assistiti, Gareth Bale e Saul Niguez. Per lui in quest'anno 128 milioni di dollari incassati in commissioni. Secondo posto Scott Boras, manager di baseball, podio completato da Jorge Mendes. Quinto Mino Raiola, dietro a Jeff Schwartz (basket). Per trovare un altro agente che si occupa di calcio dobbiamo scendere all'11° posto con Volker Struth, agente di Marco Reus e Toni Kroos. Al 26° posto Alessandro Lucci che ha fra i propri assistiti giocatori come Suso e Leonardo Bonucci.