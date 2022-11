Fortunato su Leao: "Anche nelle giornate negative deve trovare giocate importanti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele Fortunato, ex calciatore di Serie A, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW e ha commentato la prestazione opaca di Rafael Leao domenica sera in casa del Torino. Queste le sue parole: "A volte sembra non presente e poi magari ti fa comunque la giocata. Deve fare un salto ulteriore per dimostrare che anche nelle giornate negative si possono trovare delle giocate importanti".