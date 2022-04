"Fosse per me verrei pure domani". Ma Romagnoli smentisce con forza: "Non capisco come si possa inventare una frase del genere"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna de "Il Messaggero" ha riportato una dichiarazione che Alessio Romagnoli avrebbe rivolto ad alcuni tifosi laziali domenica sera all'uscita dall'Olimpico riguardo un suo eventuale passaggio in biancoceleste: "Fosse per me, verrei pure domani".

Il difensore rossonero però ha smentito tutto poco fa sul suo profilo Instagram: "Il Messaggero questa mattina mi ha attribuito questa frase sulla Lazio: “Fosse per me verrei pure domani”. Non comprendo come un quotidiano possa inventare, dal nulla e senza rispetto, una frase del genere”.