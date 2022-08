FOTO - A Milano spunta un murales che celebra i Campioni d'Italia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riferito da Matteo Zorzoli di Eurosport, a Milano sta spuntando un murales che celebra il diciannovesimo scudetto conquistato la scorsa stagione dal Milan. Il disegno, riferisce il collega, si trova in via Crocefisso. Ecco, di seguito, una foto: