FOTO - Derby Femminile, che compleanno per Ganz: arriva la vittoria

Oggi si è giocato il primo derby fra Inter e Milan della storia della Serie A Femminile. Le rossonere, uscite vittoriose per 1-3 da questo storico match, hanno fatto quindi un grandissimo regalo di compleanno a mister Ganz, che oggi compie 51 anni. Nelle foto in basso i festeggiamenti della squadra per la vittoria ed il compleanno dell'allenatore, che può godersi i tre punti e la vetta della classifica.