FOTO - Milan, doppia seduta in vista della prima amichevole stagionale

Il Milan si è ritrovato anche oggi a Milanello per proseguire con il programma di lavoro in vista della prossima stagione. La squadra ha svolto, proprio come ieri, una doppia sessione: allenamento al mattino e al pomeriggio. Gli account social del club rossonero hanno pubblicato alcuni scatti con i giocatori in azione nel centro sportivo di Carnago.

Big double session ahead of our first pre-season friendly



Doppia seduta in vista della prima amichevole stagionale #SempreMilan pic.twitter.com/z5pmci1dWI — AC Milan (@acmilan) July 12, 2022