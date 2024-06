FOTO MN - Camarda lascia Casa Milan dopo aver rinnovato il proprio contratto con i rossoneri

Pochi istanti fa, Francesco Camarda ha lasciato Casa Milan dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà al club rossonero di via Aldo Rossi fino al 2027. Il baby bomber neo Campione D'Euoropa con l'Italia Under 17, che nella prossima stagione sarà uno degli attaccanti della formazione Under 23 milanista, era a bordo dell'auto (che vedete in foto) insieme ai suoi genitori e ai suoi agenti.