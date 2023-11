FOTO MN - Ecco le banconote "Dollarumma", ma c'è qualcuno che non le vuole far entrare allo stadio

Sta succedendo qualcosa di incredibile e grottesco attorno all’avvicinamento a Milan-Psg di questa sera, in particolar modo per quel che concerne l’iniziativa dei dollari dedicati a Gigio Donnarumma. Da qualche ora a questa parte c’è stato un divieto da parte di un dirigente addetto allo stadio, Antonio D’Urso, nel far entrare gli scatoloni che la Curva Sud ha ordinato con le banconote che sarebbero state consegnate all’interno dello stadio previa un’offerta libera il cui ricavato sarebbe poi stato devoluto all’Associazione Sportiva Start, che segue un progetto umanitario relativo a una scuola calcio nei quartieri di Corvetto e Baggio.

La reticenza al far entrare gli scatoloni, che avrebbe così agevolato la distribuzione delle banconote, è del tutto inspiegabile in quanto si tratterebbe solo di una questione logistica, perché non si potrà impedire l’ingresso fisico delle suddette banconote nel caso in cui venissero distribuite fuori dallo stadio. Che è quello che potrebbe avvenire qualora la situazione non dovesse sbloccarsi.

C’è ancora qualche ora per poter far rientrare la cosa e permettere la distribuzione dei finti dollari dentro lo stadio e lasciare da parte le questioni di principio.