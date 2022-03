FOTO MN - Ibra torna a disposizione dopo oltre 40 giorni

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic, come già anticipato ieri, è partito alla volta di Napoli insieme alla squadra. Lo svedese è stato tra i giocatori più acclamati all'arrivo della squadra presso l'Hotel di Napoli sede del mini ritiro milanista. Ibra, che lo scorso anno segnò una doppietta nel 3-1 con il quale il Milan fece saltare il banco al San Paolo, non scende in campo con la maglia rossonera dallo scorso 23 gennaio, sera di Milan-Juventus.